Il Catania vince 2-1 in casa della Vibonese, l'Acr Messina ko a Campobasso

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Catania che, nonostante il delicato momento societario, porta via tre punti preziosi dalla trasferta sul campo della Vibonese. Doppio vantaggio per i rossazzurri di Francesco Baldini che sbloccano lo score dopo appena due minuti con la rete di Sipos. A dieci dal termine il raddoppio di Biondi e in pieno recupero il gol, inutile, dei calabresi con Mahrous. Un'espulsione parte: Corsi per i padroni di casa e Sipos per i siciliani. Balzo in avanti del Catania che sale al dodicesimo posto con 39 punti. Cade invece l'Acr Messina: seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi di Ezio Raciti che cedono 2-0 in casa del Campobasso. Per i molisani la doppietta di Liguori. In classifica l'Acr si ferma in sedicesima posizione con 32.

Bari sempre piu in fuga, Monopoli corsaro

Il Bari continua la sua corsa al comando e con la vittoria esterna e in rimonta al "Ceravolo" di Catanzaro per 2-1 rafforza il primato con 65 punti. Vantaggio dei calabresi con Fazio prima del ritorno dei biancorossi di Mignani con Antenucci (rigore) e D'Errico. La rete di Borrelli al 32' della ripresa vale la vittoria esterna per il Monopoli che espugna il campo del Monterosi. I pugliesi agganciano l'Avellino al quarto posto con 52 punti.

Il Foggia di Zeman ferma il Picerno, tris della Jue Stabia

Il Foggia di Zeman supera 3-2 allo "Zaccheria" il Picerno. Doppio vantaggio dei pugliesi con le reti di Ferrante e Petermann e ospiti che accorciano al 17' della ripresa con Vivacqua. Venti minuti dopo la terza reti "satanelli" ancora con Ferrante prima del secondo gol del Picerno in pieno recupero con Parigi. Netta vittoria casalinga per la Juve Stabia che al "Menti" supera 3-0 la Turris. Per i gialloneri i gol di Eusepi (doppietta) e Stoppa.

La Virtus Francavilla si fa recuperare tre reti dalla Paganese

Virtus Francavilla sciupona nel 3-3 casalingo con la Paganese. I pugliesi segnano tre reti (Patierno, Mastropietro e Maiorino) e ne subiscono altrettante dei campani che con Cretella, Zanini e Tommasini acciuffano un incredibile pareggio. Si chiudono in parità, entrambe sull'1-1, anche Potenza-Taranto e Fidelis Andria-Latina.

Classifica: Bari 65 punti; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 54; Avellino,Monopoli 52; Palermo 51; Turris 45;

Foggia 44; Latina 43; Juve Stabia 42; Picerno 40; Catania 39; Monterosi 37; Taranto 36; Campobasso 33;

Acr Messina 32; Paganese 30; Potenza 26; Fidelis Andria 23; Vibonese 19.

