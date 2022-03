Acr Messina ko con la Juve Stabia dopo tre vittorie, Catania-Monterosi 2-1

L'Acr Messina interrompe la striscia di tre vittorie consecutive e incassa la sconfitta casalinga, seppur di misura, contro la Juve Stabia. Decide la sfida la rete delle "vespe" campane firmata da Schiavi al 5' del primo tempo. I giallorossi di Ezio Raciti chiudono il match in inferiorità numerica per l'espulsione rimediata da Morelli al 36' della seconda frazione di gioco. In classifica l'Acr Messina si ferma al sedicesimo posto con 32 punti. Nonostante la difficile situazione societaria il Catania conquista laa vittoria sul campo con il 3-1 inflitto al Monterosi nella gara giocata al "Massimino". Etnei avanti al minuto 26 con il gol di Russini. Nella ripresa, al 9′ , il raddoppio con Biondi ed il tris con Russotto al 37'. Ad un minuto dal termine gli ospiti accorciano le distanze con la sfortunata autorete di Spiazza. In classifica il Catania balza al tredicesimo posto con 36 punti.

Il Bari vince in extremis, il Latina crolla in casa con il Potenza

Il Bari capolista acciuffa in extremis la vittoria casalinga ai danni nel derby contro la Virtus Francavilla. I biancorossi di Mignani sbloccano il match al 21' con Cheddira e nella ripresa subiscono il pari al 12' con Maiorino. al secondo minuto di recupero la rete di Citro vale i tre punti per portano il Bari a quota 62. Crolla il Latina: i pontini guidati dall'ex rosanero Di Donato cedono l'intera posta in palio al Potenza. Per i lucani le reti di Cuppone, Sandri e Cargnelutti. Preziosa vittoria in chiave playoff per il Monopoli che davanti ai propri tifosi ferma il Catanzaro sul 2-1. Dopo una manciata di secondi pugliesi avanti con la rete di Borrelli ed al 6' il pari dei calabresi con Biasci. Decide la sfida il gol di Mercadante al 17'.

L'Avellino vince in trasferta, Taranto-Foggia 1-1

L'Avellino, prossimo avversario del Palermo, domenica 13 marzo al "Partenio" espugna il campo della Paganese. Per i biancoverdi campani le reti di Ciancio e Kragl. I padroni di casa hanno chiuso con uomo in meno per l'espulsione di Bensaja. C'era grande attesa allo stadio "Iacovone" di Taranto per il derby fra i locali e il Foggia di Zeman. La gara si è chiusa con il pareggio per 1-1: ospiti in vantaggio al 12' con l'autorete di Granata, pari del Taranto al 7' con Saraniti. Picerno-Campobasso è stata rinviata a data da destinarsi causa neve. Il turno numero 30 si completa domani con il posticipo Turris-Fidelis Andria (ore 17.30).

Classifica: Bari 62 punti; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 52; Monopoli 49; Palermo 48; Latina, Turris 42; Foggia 41; Picerno 40; Juve Stabia 39; Monterosi 37; Catania 36; Taranto 35; Campobasso 33; Acr Messina 32; Paganese 29; Potenza 26; Fidelis Andria 23; Vibonese 16.

