Osimhen stende il Verona, il Napoli ci crede ancora

Il Napoli riscatta l’amaro ko con il Milan prendendosi 3 punti pesanti sul campo dell’Hellas Verona: finisce 2-1 grazie alla doppietta di un super Osimhen, che permette alla squadra di Luciano Spalletti di riportarsi a -3 dai rossoneri primi in classifica, scavalcando momentaneamente l’Inter al secondo posto. Gli uomini di Tudor, in inferiorità numerica nel finale e a cui non basta Faraoni, tornano a perdere dopo quattro risultati utili di fila. L’equilibrio al Bentegodi si rompe a ridosso del quarto d’ora, quando Politano riceve una rimessa laterale da Di Lorenzo e propone un bel cross in area, dove Osimhen prende il tempo a tutti e con un colpo di testa perfetto firma il vantaggio partenopeo. I gialloblu provano a reagire ma senza trovare gli spunti giusti, così al 22’ gli azzurri sfiorano il raddoppio con un mancino a giro di Fabian Ruiz parato da Montipò.

Lo spagnolo ci riprova a ridosso dell’intervallo, ma stavolta con il destro manda a lato. Nella ripresa i ritmi non sono altissimi, il Napoli gestisce bene le poche sfuriate offensive del Verona e al 71’ piazza il colpo del possibile ko ancora con Osimhen, che non può sbagliare su servizio di Di Lorenzo.Sembra fatta per gli ospiti, ma una manciata di minuti più tardi gli scaligeri trovano dal nulla la rete della speranza di Faraoni, bravo a prendere il tempo a tutti di testa su cross di Tameze. Speranze veronesi che però si spengono nuovamente all’83’, perchè Ceccherini rimedia un’espulsione per doppio giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica e il Napoli sfiora il tris colpendo una traversa con Mario Rui.

© Riproduzione riservata