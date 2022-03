La Fiorentina torna in corsa per l'Europa, Torreira stende il Bologna

Dopo un pareggio ed una sconfitta la Fiorentina torna a sorridere battendo in casa il Bologna, in inferiorità numerica per oltre un tempo a causa dell’espulsione di Bonifazi. Al Franchi finisce 1-0 grazie alla fiammata di Torreira, dopo due legni colpiti dagli emiliani e uno centrato dallo stesso uruguaiano: la squadra di Italiano agguanta momentaneamente la Lazio a quota 46 punti, quella di Mihajlovic invece torna a perdere dopo tre risultati utili restando ferma a 33. Appena dodici secondi sul cronometro e gli ospiti hanno la prima grandissima palla gol per il vantaggio, sciupata da Soriano che colpisce una traversa a tu per tu con Terracciano dopo uno scivolone di Odriozola.

La Viola prova a reagire ma non riesce a creare occasioni degne di nota, anzi al 40’ rischia di nuovo di andare sotto sull’iniziativa di Orsolini, che salta Terracciano in uscita e a porta vuota colpisce un palo clamoroso. Passano pochi secondi e, dal possibile vantaggio, gli emiliani si ritrovano sotto di un uomo per l’ingenuità di Bonifazi, che rimedia un secondo giallo evitabile per un fallo a metà campo.

La Fiorentina prova subito ad approfittarne ma Skorupski salva sulla botta di Biraghi, mentre Bonaventura mette di poco a lato sul tentativo successivo. Ad inizio ripresa invece è sfortunatissimo Torreira, che si libera per il destro dal limite colpendo il terzo legno di giornata, il primo per i padroni di casa. Il centrocampista uruguaiano si rifarà al 70’, mettendo dentro l’1-0 da due centimetri dopo una prima respinta di Skorupski sulla linea. Nel finale il Bologna ci prova con orgoglio, ma dalle parti di Terracciano non arrivano molti pericoli, così prima del triplice fischio il risultato non cambia.

