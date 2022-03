Lo Spezia dà una spallata al Cagliari, la Salernitana acciuffa il Sassuolo

Lo Spezia dà una spallata al Cagliari, la Salernitana pareggia col Sassuolo ma un punto serve a poco per la corsa salvezza. Così sono solo i liguri a sorridere dopo i primi due anticipi della 29ª giornata.

Lo spezia vince l'incontro Salvezza

Lo scontro diretto per la salvezza se lo aggiudica lo Spezia, che batte 2-0 in casa il Cagliari portandosi momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. Decidono i gol di Erlic e Manaj nel secondo tempo, dopo il rigore sbagliato da Verde nel corso della prima frazione. Torna a perdere la squadra di Mazzarri, che resta solo a +3 sul Venezia, impegnato lunedì con la Lazio e con un’altra gara ancora da recuperare. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, poi dalla mezz'ora in poi vengono fuori i liguri che trovano l’episodio per il possibile vantaggio: Dalbert colpisce Erlic in area sarda, Orsato viene richiamato al Var e assegna il calcio di rigore. Verde dal dischetto però si lascia ipnotizzare da Cragno, provvidenziale anche poco più tardi sul mancino di Agudelo. A ridosso dell’intervallo provano a farsi vedere anche i rossoblu con un destro a giro di Grassi terminato a lato di poco. Nella ripresa è lo Spezia che rompe l’equilibrio al 55' grazie alla deviazione sotto porta di Erlic, che approfitta di un corner di Verde tagliato a centro area e non toccato da nessuno. Al 74' la squadra di Motta dà la spallata al match grazie al neo entrato Manaj, che controlla alla perfezione in area e di mancino fulmina Cragno per il definitivo 2-0.

Salernitana e Sassuolo, pari e scontenti

Dopo tre vittorie consecutive, il Sassuolo si lascia rallentare dalla Salernitana con un 2-2 finale che serve pochissimo ad entrambe. I campani la sbloccano con Bonazzoli, Scamacca e Traore ribaltano tutto, poi ci pensa Djuric a pareggiare definitivamente i conti, dopo l’espulsione ingenua di Raspadori al 59' che lascia gli emiliani in dieci per oltre mezz'ora. Otto minuti sul cronometro e i padroni di casa passano avanti con il gol di Bonazzoli, che approfitta di un errore di Consigli sul colpo di testa di Djuric, segnando l’1-0 con un tap-in da rapace. Gli emiliani vengono fuori poco alla volta e al 20', al primo affondo, pareggiano i conti con Scamacca che segna di testa su cross di Kyriakopoulos. Cambia l’inerzia del match e dopo un’altra decina di minuti Traore ribalta la situazione, battendo Sepe con un destro a giro dopo aver saltato un paio di avversari in area. Al quarto d’ora della ripresa Raspadori rischia di complicare non poco la situazione dei suoi, rimediando due cartellini gialli nel giro di pochi istanti e lasciando il Sassuolo in inferiorità numerica. I neroverdi sfiorano comunque il tris con Frattesi che colpisce una clamorosa traversa, ma all’81' ci pensa Djuric a pareggiare i conti per la Salernitana con un colpo di testa all’angolino. Nel finale la squadra di Nicola prova addirittura a vincerla, ma all’ultimo secondo Consigli vola sul tentativo di Bonazzoli, riscattando parzialmente l’errore ad inizio gara.

