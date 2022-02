Terza vittoria consecutiva per l'Acr Messina, Avellino-Catania rinviata per neve

Il Catania è costretto a rinviare a data da destinarsi per impraticabilità di campo la gara che si sarebbe dovuita giocare al "Partenio" di Avellino. La neve caduta sul terreno di gioco degli irpini non ha consentito il normale svolgimento del match. Gioca e vince in trasferta l'Acr Messina. I giallorossi di Ezio Raciti conquistano la terza vittoria consecutiva con il 3-1 rifilato alla Vibonese (prossimo avversario del Palermo di Silvio Baldini al "Barbera"). Al 29' Damian porta in vantaggio i siciliani, raggiunti al minuto 41 da Curiale su calcio di rigore prima del ritorno, nella ripresa, dei messinesi con Busatto (21') e Catania (in pieno recupero). In classifica l'Acr Messina sale al sedicesimo posto a quota 32.

Foggia-Bari termina 2-2, Latina ko a Catanzaro

Si chiude con un rocambolesco 2-2 il derby pugliese di scena allo stadio "Zaccheria" fra il Foggia di Zeman e il Bari capolista di Mignani. La sbloccano i "satanelli" al minuto 11 con il gol di Curcio ma al 21' Cheddira firma il pari. Due minuti dopo nuovo vantaggio del Foggia con Merola ed a quattro dal termine il gol di Dall’Amo firma il pari. Il Catanzaro vince 3-1 sul Latina al Ceravolo e si conferma al secondo posto. Per i giallorossi calabresi di mister Vivarini le reti di Vandeputte e doppietta di Vazquez (uno su rigore). Il gol della bandiera per i pontini è firmato da Giorgini.

La neve ferma Campobasso-Turris, Taranto ko ad Andria

Sospesa e rinviata per neve anche Campobasso-Turris. L'arbitro ha interrotto definitivamente il match sul punteggio di 2-1 per gli ospiti campani che sbloccano lo score al 7' con Leonetti, pareggio al 27' con Liguori e seconda rete Turris con Cascone (38'). La neve non consente la disputa anche di Potenza-Paganese: il match fra lucani e campani è rinviato a data da destinarsi. Torna alla vittoria (dopo due ko consecutivi) la Fidelis Andria che davanti ai propri tifosi liquida il Taranto con un netto 3-0 con reti di Bubas, Gaeta e Monterisi. Si chiude in parità, infine, la sfida fra Monterosi e Picerno. Passano in vantaggio i padroni di casa al minuto 34 della ripresa con la rete di Franchini ma al 90' Di Dio firma l'1-1 definitivo.

Classifica: Bari 59 punti; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 49; Monopoli 46; Palermo 45; Latina, Turris 42; Picerno, Foggia 40; Monterosi 37; Juve Stabia 36; Taranto 34; Catania, Campobasso 33; Acr Messina 32;

Paganese 29; Potenza, Fidelis Andria 29; Vibonese 16.

