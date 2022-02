Acr Messina-Monopoli 2-1, seconda vittoria consecutiva per i giallorossi

Preziosa vittoria per l'Acr Messina che allo stadio "Scoglio", nel recupero della ventiduesima giornata di serie C, giocata oggi (martedì 22 febbraio) supera 2-1 il Monopoli e si porta al sedicesimo posto in classifica con 29 punti. Secondo successo consecutivo per i giallorossi, quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per la formazione pugliese che si ferma a quota 43.

Ezio Raciti, tecnico dei messinesi, schierato il 4-2-3-1: davanti a Lewandowski; difesa con Angileri, Trasciani, Carilloe Morelli; a centrocampo Fofana e Damian; sulla trequarti Statella, Marginean e Gonçalves, con Busatto punta centrale. Il Monopoli risponde con il 3-5-2: davanti ad un robusto centrocampo il tandem offensivo composto da Starita e Grandolfo. I padroni di casa sbloccano il match al minuto 33: angolo dalla destra e destro di prima intenzione di Statella con palla in fondo al sacco con Loria battuto.

Nella ripresa, al 19', il raddoppio: errore difensivo di Gueibre e Adorante è lesto ad infilare il portiere avversario con un preciso rasoterra. Con il doppio vantaggio l'Acr Messina gioca in scioltezza ma al 27' gli ospiti accorciano le distanze con la clamorosa autorete di Carillo. Il calciatore fa un retropassaggio da oltre venticinque metri ma prende in controtempo il poritere Lewandowski che scivola al momento di inrtercettare la palla che termine alle sue spalle.

