Catania calcio, tre positività al Covid nel gruppo squadra: un calciatore e due dirigenti

Tegola per il Catania Calcio. Il club rossazzurro ha reso noto che sono emerse tre positività al Covid nel Gruppo 1 (il gruppo squadra). Si tratta di un calciatore e di due dirigenti, immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. L’intero gruppo squadra è attualmente sottoposto alle attività di screening previste dalle indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid.

La squadra allenata da Francesco Baldini nel turno precedente in campionato non è sceso in campo. Il club etneo è stato infatti costretto a rinviare a data da destinarsi per impraticabilità di campo la gara che si sarebbe dovuta giocare al "Partenio" di Avellino. La neve caduta sul terreno di gioco degli irpini non ha consentito il normale svolgimento del match. In classifica Moro e compagno occupano la quattordicesima posizione con 33 punti. Sabato prossimo (5 marzo) il Catania torna in campo al "Massimino" per la sfida contro il Monterosi.

