Il Trapani ko in casa con la Cittanovese, l'Acireale vince a Rende

Dopo l'emergenza dovuta alla diffusione del Covid torna in campo il Trapani nel campionato di serie D, girone I. I granata inciampano però nella sconfitta casalinga contro la Cittanovese (2-3). Al "Provinciale" triplo vantaggio ospite con le reti di Maggio, Meola e Bonanno. Il tentativo dei granata di rimontare il match si ferma alle reti di Russo e Musso. Prima dell'inizi del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria dell'ex presidente del Trapani Elio Marini. Bene invece l'Acireale che espugna il campo del Rende (gol di Russo e Lodi) e occupa la terza posizione in classifica con 40 punti.

Il Gelbison vince e allunga in vetta, Licata ko

In vetta alla graduatoria si conferma il Gelbison che vince 3-1 al "Liotta" di Licata e si porta a quota 46 punti. Alle spalle della capolista resiste la Cavese che porta via l'intera posta in palio dalla trasferta contro il Santa Maria Cilento al termine di un rocambolesco 4-3. Secondo posto anche per il Lamezia che espugna il terreno del Castroillari per 3-1 nel derby tutto calabrese.

Vittorie di misura per Biancavilla e Giarre

Negli altri risultati in programma per la ventiduesima giornata del girone I, il Biancavilla vince di misura in casa ai danni del Portici e lascia l'ultima posizione in graduatoria. Vince con il minimo sforzo anche il Giarre che in casa ha la meglio sul Real Aversa e si porta al penultimo posto in classifica con 12 punti, due in più del fanalino di coda Troina che ferma sull'1-1 il Paternò. Si chiude in parità, sull'1-1, Sancataldese-Sant'Agata.

Classifica: Gelbison punti; Cavese, Lamezia Terme 41; Acireale 40; Paternò 34; Licata, Santa Maria, Cittanovese 30; S.Agata 27; Portici 26; San Luca, Sancataldese 25; Trapani 23; Real Aversa, Rende 21; Castrovillari 18;

Biancavilla 13; Giarre 12; Troina 10.

