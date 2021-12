L'Acireale pareggia e mantiene la vetta, Paternò-Trapani termina 1-1

Con le partite della diciottesima giornata del girone I la Serie D ha vissuto l’ultimo appuntamento del 2021 prima della sosta per le festività natalizie. Il Campionato D’Italia tornerà il 9 gennaio con l’ultimo turno del girone d’andata. L'Acireale non va oltre l'1-1 sul campo del Sant'Agata. La squadra di mister De Sanzo (espulso nell'intervallo) mantiene comunque il primo in classifica con 34 punti. Granata in vantaggio al minuto 20 con Savanarola, al 64' il pareggio della squadra di casa con Cicirello. Alle spalle della capolista, ad una lunghezza dalla vetta, si conferma il Gelbison che vince 5-1 in casa contro il fanalino di coda Troina. Per i campani le reti di Gonzalez (doppietta), Gagliardi, Sparacello e Fella. Di Ficarrotta il gol per gli ospiti. Al secondo posto c'è anche il Lamezia che vince di misura ai danni della Sancataldese (decide Miliziano al 65') e si porta a quota 33.

Tris del Licata al Castrovillari

Netta vittoria per il Licata che al "Liotta" supera 3-0 il Castrovillari con i gol di Currò, Candiano e Boubacar. In classifica i gialloblù salgono al sesto posto con 27 punti. Si chiude in parità, sull'1-1, il derby siciliano giocato sul campo del Paternò contro il Trapani. Locali in vantaggio al minuto 8 con Basualdo Martines, il pareggio dei granata di Massimo Morgia al 68' con Musso. Piccolo passo in avanti per entrambe: il Paternò si porta al quinto posto solitario con 30 punti, il Trapani è nono con 23.

Giarre ko in trasferta, Cavese al quarto posto

La Cavese vince 2-1 contro la Cittanovese e balza al quarto posto. Portici-Santa Maria Cilento è stata rinviata perché, a seguito di controlli, sono emerse ulteriori positività al Covid. Il San Luca vince 4-1 in casa contro il Giarre e si chiude in parità, a reti inviolate, Real Aversa-Rende.

Classifica: Acireale 34; Gelbison, Lamezia 33; Cavese 32; Paternò 30; Licata, Cittanovese 27; Santa Maria Cilento 26; Trapani, Sant'Agata 23; Sancataldese 20; Portici, Real Aversa 19; San Luca, Rende, Castrovillari 17; Giarre 8; Biancavilla 6; Troina 4.

Troina -6 punti di penalizzazione. Fc Messina escluso dal campionato.

© Riproduzione riservata