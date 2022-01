Letta vede la soluzione Mattarella, sospeso il vertice di maggioranza

Al via nell’Aula di Montecitorio la settima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza c'è solo il presidente della Camera Roberto Fico. Il quorum richiesto è quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

Si cerca una intesa tra i partiti in un vertice dei leader di maggioranza con Salvini, Letta e Conte, al quale prenderanno parte anche Tajani e Renzi. «Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale», ha detto stamane Enrico Letta all’assemblea con i grandi elettori del Pd. Nella notte un vertice di Fi coi centristi ha definito il sostegno a Casini. Fonti di Fi riferiscono: «Un maggior coordinamento a partire dal voto di questa mattina è stato deciso in un incontro tra il coordinatore di Fi Tajani, Cesa dell’Udc, Lupi per Noi per l’Italia e Toti per Coraggio Italia. Insieme i gruppi “valgono” più di 180 grandi elettori».

9.55 Il vertice dei leader di maggioranza è stato sospeso e riaggiornato. «Conte non è venuto», spiega il leader Iv Matteo Renzi, arrivando in Transatlantico. Fonti M5s fanno sapere che «il presidente Conte e gli altri leader hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza».

9.40 I senatori della maggioranza che sostiene il governo Draghi o non hanno finora risposto alla chiama per la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica o si stanno astenendo.

9.33 «L'intero sistema politico-istituzionale si regge attorno al Capo dello Stato e al capo del Governo, che sono sopra la mischia». Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta, all’assemblea con i grandi elettori. «Quel fragilissimo equilibrio retto attorno a due personalità straordinarie può essere modificato solo se c'è una intesa complessiva che tiene e, affinché ci sia, c'è bisogno della nostra logica del né vincitori né vinti. Questa logica per adesso ispira noi, ma non tutti gli altri». Altrimenti, conclude Letta, «il Parlamento ha una sua saggezza e mi sembra che si stia esprimendo. Assecondare questa saggezza è anche questa democrazia». In altri termini, senza un accordo, la soluzione sembra, secondo Letta, il secondo mandato a Mattarella, spinto spontaneamente da molti parlamentari.

9.32 Parte la chiama con Umberto Bossi.

9.30 «Il mio nome può essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unità e di convergenza. L'Italia viene prima delle nostre ambizioni personali». E' quanto ha risposto Pier Ferdinando Casini ad un cronista dell’Ansa che lo ha intercettato sotto casa, nei pressi di piazza del Gesù.

