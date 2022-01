Elezione del capo dello Stato, il M5S: «Noi non partecipiamo ad una conta». LA DIRETTA DELLO SPOGLIO

Alla Camera è cominciato lo scrutinio delle schede del quinto turno di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Quorum richiesto 505 voti. Oggi previsti due turni: il secondo alle 17.

Stamattina Matteo Salvini, leader della Lega, ha formalmente invitato tutti i leader della maggioranza, prima della votazione. Italia Viva ha comunicato che non parteciperà alla quinta votazione.

«Noi - dichiara il leader del M5S Giuseppe Conte - non partecipiamo a questo atto di forza, a queste contese sulle cariche istituzionali. Noi non partecipiamo ad una conta, è una forzatura istituzionale, sono 3 giorni che lavoriamo ad un metodo che è anche difficile definire».

Per il capogruppo al Senato di Italia Viva, il palermitano Davide Faraone, le soluzioni per il Quirinale ci sono, ma manca l’intesa tra i partiti. «Il centro-destra non riesce a fare il mestiere del king maker, Salvini non fa il regista. E così la situazione si sta incartando», dichiara in un’intervista al Messaggero

