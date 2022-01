Quirinale, partono le votazioni: la diretta. Meloni: «Nordio è il nostro candidato»

È cominciato alle 15 il primo scrutinio per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Centrosinistra e Lega hanno annunciato la scheda bianca. Fino alla terza votazione, quella di mercoledì, il quorum per l’elezione è la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Con la morte ieri sera del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, la soglia è fissata a 672 voti. Entro domani verrà proclamata deputata Rossella Sessa, prima dei non eletti in Campania, la cui entrata in carica avverrà con una brevissima seduta ad hoc dell’Aula. A quel punto il quorum tornerà a 673. Per le misure anti-Covid, le operazioni di voto e lo spoglio dovrebbero durare 6 ore. Voteranno prima i senatori a vita e per ultimi i delegati regionali.

Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto apprende l’ANSA, ha incontrato stamattina il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sul faccia a faccia, rispondono: «No comment».

Ore 15.10: Il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il presidente M5s, Giuseppe Conte, dovrebbero incontrarsi sull’elezione del presidente della Repubblica. Salvini questa mattina ha incontrato il premier Mario Draghi. A proposito degli incontri di Salvini dal partito di via Bellerio si risponde con «un no comment». Ieri, sempre secondo quanto si apprende, il presidente M5s avrebbe sentito diversi leader, tra cui - riferisce una fonte pentastellata - il presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Oggi Conte ha sentito il coordinatore azzurro Tajani.

Ore 15.11: Fico spiega le regole del voto e dà al via alla chiama: il primo è Umberto Bossi.

Ore 15.17: «Fratelli d’Italia è disponibile ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra, oltre a Nordio, anche ad altre personalità che rispondessero ai requisiti di autorevolezza, che siano rispettosi della volontà popolare e con a cuore gli interessi nazionali». E’ quanto riferiscono fonti di Fratelli d’Italia, dopo aver avanzato la proposta di Carlo Nordio al Quirinale. In una nota si specifica: «Fratelli d’Italia ha piena ed eguale fiducia in tutti i nomi della rosa del centrodestra che sono circolati e che Giorgia Meloni ha ricordato nel corso dell’assemblea dei grandi elettori di FdI. Dopo l’inaccettabile pregiudiziale negativa della sinistra su qualsiasi nome proveniente dal centrodestra, Fratelli d’Italia propone di aggiungere personalità che nella loro storia non hanno avuto alcun trascorso politico - prosegue - Tra queste, anche su suggerimento dell’autorevole Fondazione Einaudi, è stato proposto il nome di Carlo Nordio, per rendere più agevole la convergenza di altre aree politiche qualora non ci fosse da parte della sinistra un atteggiamento strumentale».

© Riproduzione riservata