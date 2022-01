Ex vicepresidente della Corte Costituzionale: ecco chi è Paolo Maddalena, il più votato tra tante schede bianche

Paolo Maddalena con 36 voti è il candidato più votato nel primo scrutinio per il Quirinale. Su di lui sono confluite le preferenze dei parlamentari ex M5S. Nato a Napoli 85 anni fa, Paolo Maddalena è un ex magistrato e vice presidente emerito della Corte Costituzionale. Il suo mandato alla Consulta terminò nel luglio 2011.

Nei giorni scorsi il suo profilo è stato scelto dai parlamentari ex Movimento 5 Stelle confluiti ora nel Gruppo Misto e nella componente «Alternativa c'è», di cui fanno parte poco più di 40 tra deputati e senatori. «Per individuare una figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l’ormai prossima elezione del presidente della Repubblica, si è aperto un confronto tra parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato all’opposizione, che ha portato all’indicazione del professor Paolo Maddalena», si legge nella nota diffusa.

Maddalena è una «figura super partes, lontana da appartenenze politiche: ha messo al centro della sua opera di magistrato, docente universitario e giudice costituzionale (vice presidente della Consulta) la tutela dei beni pubblici demaniali, della legalità, della sovranità popolare e della nostra Costituzione. Per queste ragioni riteniamo possa essere una figura tra le più importanti sulla quale tutte le forze politiche potrebbero convergere. Invitiamo ad esprimere il proprio voto per una personalità in grado di incarnare pienamente le caratteristiche di garante della Costituzione e dei diritti del popolo italiano».

Corsa al Colle, fumata nera. Ma parte il dialogo: Salvini vede Draghi e sente Letta Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico L’aula di Montecitorio Le urne Emma Bonino deposita la scheda nell’urna Il voto del ministro Luigi Di Maio Pier Ferdinando Casini, uno dei papabili per il Colle Le operazioni di spoglio Allestimento per elezione del Presidente della Repubblica Una combo con alcuni dei nomi votati durante la prima votazione del presidente della Repubblica Una donna al Quirinale. TvBoy, nome d’arte dello street artist palermitano Salvatore Benintende, ha realizzato al distretto Cinque Vie di Milano un’opera con questo messaggio: non è durata nemmeno un giorno Matteo Renzi fuori da Montecitorio Matteo Salvini esce dalla cabina

© Riproduzione riservata