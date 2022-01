Presidente della Repubblica: come si vota, il quorum. La guida per seguire le votazioni

Da oggi prende il via l'iter per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica e ci saranno novità rispetto agli scorsi anni, alla luce delle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid.

Chi elegge il presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune: 629 deputati, 321 senatori (315 più i senatori a vita che oggi sono Giorgio Napolitano, presidente emerito, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Mario Monti, Liliana Segre e Carlo Rubbia), e gli eletti dai consigli regionali che in tutto sono 58. L'improvvisa morte di Vincenzo Fasano di Forza Italia ha fatto scendere i Grandi elettori da 1009 a 1.008.

Come avviene la votazione e il quorum

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dell’assemblea, cioè 673 elettori su 1.009. Dal quarto scrutinio in poi, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè la metà più uno dei Grandi elettori), pari a 505 come previsto dall’articolo 83 della Costituzione.

Dove si vota

Il voto viene espresso come di consueto nell’Aula di Montecitorio che sarà presieduta dal presidente della Camera Roberto Fico. Accanto ci sarà il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. A causa pandemia, ci sarà una sola votazione al giorno in presenza visto che le operazioni saranno più lente e ogni seduta durerà oltre 5 ore.

Dove votano i positivi al Covid

Per chi è positivo al Covid (o in quarantena), come da decreto del 21 gennaio, sarà permesso votare nel parcheggio della Camera dei deputati, in via della Missione, dove ci sarà una struttura adibita al voto. I Grandi elettori positivi al Covid non potranno utilizzare i mezzi pubblici, né entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono proposti alle operazioni di voto, né pernottare e consumare pasti in luoghi diversi da quelli da loro indicati come sede di isolamento o quarantena. Si arriverà nel seggio drive-in in auto o ambulanza e riceverà la scheda da un infermiere. Una volta votato, la scheda verrà messa in un contenitore che verrà sanificato e poi portato in Aula e aggiunta a quelle dell’Aula.

Le regole anti-Covid a Montecitorio

Si potrà accedere all’Aula di Montecitorio solo con il Green pass base, mascherina Ffp2 e temperatura corporea non superiore ai 37,5 gradi. Entreranno al massimo 50 grandi elettori alla volta, in ordine alfabetico e voto per fasce orarie. Non ci saranno i tradizionali catafalchi con le tendine in feltro perché scarsamente igienizzabili, ma quattro cabine elettorali.

Dove vedere in tv

Sarà possibile seguire l'evento sia in tv, in diretta su Rai1, Sky TG24 e LA7, che in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati.

