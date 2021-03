Lotto di vaccino Astrazeneca ritirato, la Regione: 20mila dosi in Sicilia, già somministrate 18mila

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha convocato una conferenza a Palazzo Orleans in relazione alla decisione dell'Aifa di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi" che sarebbero stati registrati in Sicilia.

In Sicilia sono state 18.194 le dosi del lotto di vaccino Astrazeneca ritirato somministrate in tutte le 9 provincie dell'Isola, altre 2306 sono quelle bloccate. In totale in Sicilia erano arrivate 20.500 fiale.

"Ho parlato con il ministro Speranza - ha detto Razza -: lo stop riguarda solo questo lotto e comunque è stato chiesto ad Aifa un ulteriore approfondimento, chiesto anche all'Ema".

Razza fa anche un appello ad Aifa ed Ema perché arrivino al più presto le rassicurazioni per evitare che ci sia un rallentamento alla campagna di vaccinazione avviata in Sicilia.

