Morti sospette dopo il vaccino AstraZeneca, il ministero invia gli ispettori in Sicilia

"Il ministero della Salute invierà degli ispettori subito per verificare le procedure": lo ha spiegato il direttore della prevenzione del ministero, Gianni Rezza, al Tg1, intervenuto sul caso delle morti sospette in Sicilia in seguito alle quali è stata decisa la sospensione di un lotto del vaccino di AstraZeneca.

"E' rassicurante il fatto che nel Regno Unito sono stati utilizzati più di 8 milioni di dosi di AstraZeneca per vaccinare tante persone e che non c'è stata alcuna reazione avversa di tipo veramente grave. Però, il caso a cui stiamo facendo riferimento oggi è certamente preoccupante per cui è logico che si adotti la linea del rigore. E’ giusto disporre, come è stato fatto dall’Aifa, il blocco del lotto incriminato. Allo stesso tempo il ministero della Salute invierà subito degli ispettori", ha detto Rezza.

"Non è mai facile andare a stabilire se ci sia un nesso di causalità, però è necessario farlo perchè dobbiamo dare ai cittadini la sicurezza che i vaccini utilizzati oltre che efficaci siano anche sicuri. L’Iss farà le sue verifiche del caso immediatamente, con le analisi che serviranno a stabilire quale sia la qualità delle fiale appartenenti a quel lotto. Ci vorranno diversi giorni, diciamo una settimana", ha concluso Rezza.

