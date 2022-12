A Palermo arriva Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia

E’ stato presentato alla Stazione di Palermo Centrale il primo treno Blues di Trenitalia per la Sicilia. Blues è il nuovo treno ibrido progettato e costruito da Hitachi Rail per Trenitalia che entra a far parte della flotta regionale siciliana. Si tratta di un treno con un’innovativa tecnologia ibrida e ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e per la maggiore attenzione sociale, visto che è stato attrezzato per offrire un’area completamente dedicata ai bambini.

Dal design innovativo sia all’interno che all’esterno, può ospitare fino a 300 persone nella composizione a quattro carrozze. Particolari anche le vetrate di lunghezza maggiorata e ancora otto postazioni bici Raggiungibili direttamente dal vestibolo e un’elevata capacità di trasporto bagagli. Dotato anche di un innovativo sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati e una maggiore predisposizione alla connettività, con la presenza di prese usb e corrente a 220V. Interviste a Luigi Corradi, Renato Schifani, e Gaetano Galvagno

