Schifani: il Ponte sullo Stretto è dietro l'angolo ma la Sicilia ha bisogno di infrastrutture

«Il Ponte sullo Stretto è dietro l’angolo ci stiamo lavorando. Io ringrazio pubblicamente il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si sono intestati questa iniziativa. Io e il presidente della Calabria Roberto Occhiuto faremo di tutto perché questa opera si possa realizzare. Io oggi vado a Roma per 24 ore per trovare soluzioni per i siciliani per la nostra terra con un confronto alla pari con un governo che devo riconoscere sta dimostrando grande attenzione alla nostra terra». Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani nel corso della presentazione del nuovo treno Blues di Trenitalia alla stazione centrale di Palermo.

«Migliorare la mobilità e rendere efficienti le infrastrutture è il primo compito che mi sono dato - ha continuato -. Oggi compiamo un passo in avanti che è frutto di un lavorio di tanti anni non è frutto di Renato Schifani e di Gaetano Galvagno noi proseguiamo i lavoro svolto da tanti, vedo qui l’assessore Alessandro Aricò che era assessore della precedente giunta. Noi ci poniamo in continuità con gli sforzi del precedente governo dico con piena consapevolezza voglio ringraziare tutta la dirigenza e l’alta dirigenza della Regione Siciliana che dà una mano strategica al funzionamento dell’apparato».

«Ieri è stata una bella giornata, abbiamo licenziato una finanziaria molto importante e anche quella nazionale che sta per essere esitata guarda con attenzione al Mezzogiorno anche se alcuni esponenti locali di Confindustria l’hanno definito come scenario inquietante. Io non condivido queste definizioni che non appartengono al bon ton e alla compostezza che dovrebbero mantenere i vertici locali di questa associazione che io ho sempre rispettato perché costituiscono il polmone della nostra società - conclude il presidente della Regione - Fare impresa significa fare utili ma creare anche lavoro e questo per me è strategico».

