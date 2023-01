Trenitalia, arriva anche in Sicilia un biglietto unico per viaggi illimitati al mese in tutta la Regione

Un solo biglietto e valido per tutto il mese. Numero illimitato di viaggi e stop pensieri. Ecco la novità per chi sceglie di viaggiare in treno. Da questo mese, infatti, è attiva la promo Full di Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo Fs, che consente ai viaggiatori dei treni regionali di avere un biglietto nominativo valido per un intero mese solare, con il quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia.

Unanimità che non riguarda solo la nostra isola. La promo Full, infatti, può essere acquistata, oltre che in Sicilia, anche nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto. Una nuova opportunità per tutti coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani e per svago e turismo nei giorni festivi con tutto il comfort e l’esperienza di viaggio in maniera multimodale e sostenibile.

Il titolo di viaggio della nuova promozione è valido dal primo giorno fino all’ultimo giorno del mese solare scelto, non può essere rimborsato e non consente né il cambio nominativo né il cambio di data. Inoltre, non è ammessa alcuna riduzione e non è applicabile la riduzione per i ragazzi.

La nuova promozione è solo l’inizio di una serie di azioni che la società capofila del polo passeggeri del gruppo Fs metterà in campo durante il nuovo anno solare per rendere il viaggio in treno la soluzione migliore e sostenibile per i propri spostamenti.

Acquistarla è semplice: basta collegarsi al sito web trenitalia.com, App Trenitalia e in tutti i canali di vendita Trenitalia.

© Riproduzione riservata