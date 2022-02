«Ciao ciao» conquista il Disco d'oro, La Rappresentante di Lista supera le 50 mila copie vendute

La Rappresentante di Lista aveva anche sognato per qualche giorno la partecipazione all'Eurovision, passando dalla selezione di San Marino ed invece l'ultimo posto disponibile per qualificarsi è andato ad Achille Lauro. In base al regolamento dell’Eurovision Song Contest per ogni Paese c’è solo un artista che può partecipare alla gara e per l’Italia l'opportunità è del vincitore del Festival di Sanremo e quindi Mahmood e Blanco. Un modo per provare a partecipare è anche vincere, un contest in onda sull’emittente locale, e qualificarsi quindi come artista di questo Paese. La Rappresentante di Lista e Tananai nei giorni scorsi hanno cominciato a scherzare sui social, proponendosi per rappresentare i colori di San Marino ma è stato ufficializzato che in gara, a San Marino, ci sarà Achille Lauro, che per entrare all'Eurovision dovrà vincere la gara.