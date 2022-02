La Rappresentante di Lista arriva su Wikipedia e si candida all'Eurovision

La Rappresentante di Lista arriva su Wikipedia: cliccando sul nome della band ecco questa mattina comparivano tutti gli aggiornamenti sull'enciclopedia online. Il gruppo musicale, formatosi nel 2011 a Palermo per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, non si vuole fermare e si candida anche all'Eurovision passando dalla selezione di San Marino.

Da ieri hanno cominciato a proporre la propria Ciao ciao come canzone prima per San Marino e poi per Città del Vaticano. Su un profilo ufficiale Telegram il gruppo ha scritto: "Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo".

Poco dopo, ecco un altro tweet, questa volta ironico, che tagga direttamente Papa Francesco: "Ieri il Papa a Che tempo che fa ha detto qualcosa su Ciao ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean...". Poi un altro tweet, sempre ironico, "A quel punto dire papalina sarebbe un attimo", facendo riferimento al FantaSanremo.

Durante la serata di sabato 19 febbraio ci si potrà aggiudicare la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso.

"È una novità assoluta in Repubblica - commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati –. È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti". I Big che competeranno sabato 19 febbraio 2022 sono: Cristina Ramos (Spagna), Francesco Monte, Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda), Valerio Scanu, Blind, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus E Alberto Fortis, Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino) e un big a sorpresa.

