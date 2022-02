La Rappresentante di Lista: «È il momento di fare ripartire la musica dal vivo»

«È bellissimo vedere questa platea positiva stasera e in queste sere. È il momento che la musica dal vivo riparta veramente». È l’appello di Veronica Lucchesi del duo La Rappresentante di Lista al termine di una straordinaria interpretazione di «Be my baby» delle Ronettes. Un pezzo del 1963 scritto dal genio di Phil Spector, assieme a Jeff Barry ed Ellie Greenwich, che ha segnato la storia del pop. Lo cantava la moglie di Phil, Ronnie Spector, che ci ha lasciati lo scorso 12 gennaio, a 78 anni. Era la fondatrice del trio delle Ronettes. In suo omaggio Veronica e Dario Mangiaracina hanno scelto questo pezzo per la quarta serata di Sanremo, in una versione prodotta da Cosmo e cantata da Veronica assieme a Margherita Vicario e Ginevra. Tutto molto molto bello.

