Achille Lauro, è Stripper il brano inedito per l'Eurovision Song Contest: il video

«Una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale. Grazie di cuore a San Marino, “l’antica terra della libertà”, per avermi invitato alla primissima edizione del proprio festival e aver reso possibile tutto ciò. Ci vediamo a Torino». Lo ha dichiarato Achille Lauro dopo la vittoria al Festival della piccola repubblica che gli vale l'accesso alla finale europea che si svolgerà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin l'anno scorso.

Achille Lauro parteciperà con il brano inedito Stripper e non con Domenica, con il quale a Sanremo si è piazzato 14/mo posto. Il suo ufficio stampa ha inviato un breve video estrapolato dalla serata di Una Voce per San Marino.

