Dopo i cori razzisti, Ancelotti sta con Balotelli: "Reazione giusta"

«Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza». Con un messaggio su Instagram Mario Balotelli ha voluto ringraziare chi gli ha espresso solidarietà dopo i cori razzisti rivolti a lui dai tifosi del Verona nel corso della partita di Serie A di ieri con il Brescia.

Solidarietà anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto: "Reazione giusta".

