Thiago Motta: "Ancelotti resta tra i migliori al mondo"

"Non so se è stata la miglior partita della stagione. Sono contento dello spirito di squadra che stiamo mettendo in campo. Da quando sono arrivato cerco di dimostrare che questa è la strada giusta. Ancelotti? Lo vedo sempre bene, è una persona fantastica con cui ho condiviso momenti bellissimi. Con l'esperienza che ha continuerà a fare bene il suo lavoro".

Questo il commento di Thiago Motta ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Genoa 0-0, 12esimo turno del campionato di Serie A.

