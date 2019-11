Cori razzisti, interviene la Fico: "Balotelli è italiano. Ritorno di fiamma? Mai dire mai"

Dopo i cori razzisti contro Mario Balotelli a Verona, Raffaella Fico prende le difese del suo ex, e padre della sua primogenita Pia, di 6 anni.

"Mario è italiano a tutti gli effetti", ha detto la Fico ai microfoni della trasmissione "Un giorno da pecora" in onda su Radio1.

"Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, - ha spiegato la Fico - e sicuramente era triste e nervoso, mi sembra una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato".

Su quanto detto da Luca Castellini, capo ultrà dell’Hellas Verona, ossia che Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano, la Fico ha replicato: "Uscita infelice, Balotelli è italiano al cento per cento".

Alla Fico è stato anche chiesto se vede possibile un ritorno di fiamma con Balotelli, e la showgirl ha risposto: "Mai dire mai. Ora siamo molto amici, come genitori.

La Fico e Balotelli sono stati insieme dal giugno 2011 ad aprile 2012. Il 2 luglio 2012, la showgirl ha annunciato la sua gravidanza. Incinta di pochi mesi, ha ammesso che il padre è Balotelli. La bambina è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli ed è stata riconosciuta ufficialmente dal padre solo due anni dopo.

Tornando agli insulti a Balotelli, Castellini, capo degli ultras veronesi, li aveva giustificati dicendo: "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì".

