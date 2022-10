Facebook, nuovi strumenti per personalizzare flusso di notizie e contenuti preferiti

Nuovi strumenti per la personalizzazione del feed per permettere alle persone di scoprire i contenuti che interessano di più. È la novità annunciata da Facebook e rivolta ai numerorissimi utenti del social network sparsi in tutto il mondo.

"Stiamo continuando ad esplorare nuovi modi per aiutare le persone a scegliere quali contenuti di amici, familiari, gruppi, pagine e personaggi pubblici visualizzare nel proprio feed - spiega l'azienda - . Questi strumenti, oltre a preferiti, snooze e ricollega, si trovano nelle preferenze".

"Le funzioni possono aiutarvi a scoprire più contenuti di valore per voi, in modo che possiate vedere di più ciò che volete e meno ciò che non volete. Utilizzeremo il feedback diretto per perfezionare continuamente il nostro approccio. Stiamo rendendo i nostri sistemi di intelligenza artificiale più intelligenti e reattivi", concluda la nota della società.

Lo scorso settembre Meta, la società madre di Facebook, ha lanciato "Creators of Tomorrow" una campagna pensata per mettere in luce i diversi talenti che nel mondo stanno contribuendo alla nascita di una nuova ondata di contenuti digital. E mette in fila i nomi dei 150 creator digitali emergenti, provenienti da diversi Paesi nel mondo, che si sono distinti per la capacità di realizzare contenuti video e format originali sulle app della società. Tra questi ci sono 10 italiani.

