Facebook introduce 2 sezioni separate per il flusso di notizie: ecco quali

Facebook introduce due sezioni separate per il flusso di notizie. A dare l’annuncio ufficiale è stato il Ceo di Meta Mark Zuckerberg, che in un post sul suo profilo Facebook ha scritto che "una delle funzionalità più richieste è quella che assicura di non perdere i post degli amici. Quindi lanciamo una sezione Feed apposita".

Facebook, le due sezioni

Da una parte ci sarà la sezione Home, che suggerisce contenuti agli utenti in base all’algoritmo; dall’altra la sezione Feed, che mostrerà i post degli amici in ordine cronologico. Secondo l'azienda si dà così agli utenti un maggiore controllo sulla visualizzazione dei contenuti. Secondo quanto si legge sul sito della società, la funzione si potrà anche personalizzare, fissando una sezione nella barra dei collegamenti rapidi. Per il New York Times, con le due sezioni separate, il social sarà più simile al concorrente cinese TikTok. Quest'ultimo usa un sofisticato algoritmo per mostrare ai suoi utenti dei video realizzati da chiunque, non necessariamente persone conosciute. La novità, dunque, rappresenterebbe un ritorno al passato, quando la fruizione del social network più famoso al mondo era incentrata sulle attività di amici e familiari.

Facebook, le due sezioni: ecco chi le potrà vedere subito

Le due sezioni separate saranno visibili subito soltanto ad un gruppo ristretto di utenti ed esclusivamente su app Android e iOS. Facebook prevede di estendere la funzione a livello globale nel giro di una settimana.

