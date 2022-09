Anche Facebook sente i colpi della crisi: stop alle assunzioni e tagli del personale

Per la prima volta Mark Zuckerberg, ceo e founder di Facebook e oggi Meta, ha delineato il piano di riorganizzazione dei team della società e ha annunciato un taglio dei posti di lavoro. Nel corso di una comunicazione ai dipendenti, riportata da Bloomberg, l’amministratore delegato ha detto che la società bloccherà le assunzioni, ristrutturerà alcuni team per tagliare le spese e riallineare le priorità e che Meta sarà probabilmente più piccola nel 2023.

Zuckerberg ha aggiunto anche che l’azienda ridurrà i budget per la maggior parte dei team, anche quelli nei settori in crescita. «Speravo che l’economia si stabilizzasse - ha detto Zuckerberg - ma da quello che stiamo vedendo non sembra ancora che sia così, quindi vogliamo pianificare in modo un po’ prudente».

Nei primi 18 anni dell’azienda, ha detto l’amministratore delegato nel corso della riunione di giovedì, «siamo praticamente cresciuti rapidamente, ogni anno, e poi più recentemente le nostre entrate sono state piatte a leggermente in calo per la prima volta». Meta aveva più di 83.500 dipendenti al 30 giugno e ha aggiunto 5.700 nuove assunzioni nel secondo trimestre. Meta aveva già annunciato all’inizio di quest’anno che stava progettando di rallentare le assunzioni per alcuni ruoli manageriali e aveva rinviato agli stagisti estivi la distribuzione di lavori a tempo pieno.

A luglio, sempre Zuckerberg, aveva avvertito che Meta avrebbe «ridotto in modo costante la crescita del personale» e che avrebbe riassegnato le risorse: le priorità interne includono Reels, il concorrente TikTok di Meta, e il Metaverso.

Meta non è l’unica azienda ad essere colpita dalla crisi. Twitter ha annunciato il blocco delle assunzioni a maggio e ha chiesto ai dipendenti di tenere d’occhio le loro spese e ridurre i costi di viaggio e marketing. Anche Google ha annunciato che avrebbe rallentato le assunzioni durante la seconda metà dell’anno, mentre ad agosto Snap ha tagliato il 20% della sua forza lavoro.

© Riproduzione riservata