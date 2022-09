Proteggere gli utenti da foto di nudo in chat, Instagram testa una nuova funzione

In arrivo per i numerosissimi utenti di Instagram un nuovo modo per filtrare i messaggi di nudo non richiesti inviati tramite messaggi diretti. Il servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via internet, sta testando la funzione opzionale, ancora nelle prime fasi di sviluppo.

La tecnologica dovrebbe permettere a Instagram di inserire in automatico le foto che contengono nudi in una cartella separata del menu dei messaggi diretti (Direct) in modo tale che gli utenti non le vedano se non cliccando appositamente su di essa. Si potrà scegliere di ricevere tutte le foto in arrivo da contatti fidati.

"Per aiutare le persone a proteggersi da messaggi diretti indesiderati, come le foto che contengono nudità, stiamo sviluppando una serie di controlli utente opzionali - ha detto Liz Fernandez, portavoce di Meta, a TechCrunch - . La tecnologia non consente a Meta di vedere i messaggi privati di nessuno, né di condividerli con il team o chiunque altro. Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti per garantire che queste nuove funzionalità preservino la privacy delle persone dando loro il controllo sui messaggi che ricevono".

