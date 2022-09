Instagram lancia il "parental control", i genitori potranno supervisionare i figli

Vedere quanto tempo gli adolescenti trascorrono il loro tempo sul social, impostazione di limiti e pause nel corso della giornata. Queste alcune nuove funzioni introdotte anche in Italia dalla piattaforma social Instagram. Un "parental control" per aiutare genitori (ed educatori) a supervisionare l'esperienza social dei giovani.

Sarà possibile programmare pause in specifici momenti della giornata, vedere quali profili seguono e da chi sono seguiti ma non solo. Si potranno anche ricevere notifiche quando i figli decidono di segnalare un account o un post, incluso chi è stato segnalato e il tipo di contenuto.

"Lo scorso giugno abbiamo pubblicato maggiori dettagli sul quadro di riferimento che utilizziamo per sviluppare funzionalità per i più giovani - scrive Meta, società di cui fa parte Instagram - mettiamo a disposizione maggiori dettagli riguardo alle modalità con cui applichiamo i princìpi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia nel processo di sviluppo dei propri prodotti. Questa cornice normativa guida tutti i team di Meta nell'applicazione di standard finalizzati a sviluppare esperienze digitali per i minori di 18 anni".

Arriva in Italia anche il nuovo Centro per le Famiglia che contiene una serie di risorse provenienti da esperti per aiutare genitori e figli adolescenti a vivere il mondo digitale in sicurezza. "Stiamo testando a livello globale - rivela Meta - la nuova funzione 'Scopri argomenti diversi' per incoraggiare i giovani a passare ad un argomento diverso se guardano ripetutamente lo stesso tipo di contenuto su 'Esplora'. Inoltre ad inizio anno è stata lanciato la funzione 'Prenditi una pausa'. Invieremo agli adolescenti -.spiega Meta - anche una notifica per suggerire di attivare la funzione dopo che trascorrono un pò di tempo a fare scrolling di contenuti su Instagram".

