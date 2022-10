Novità da Instagram, conversazioni più sane con blocco account e parole nascoste

In arrivo per i numerosissimi utenti di Instagram una serie di aggiornamenti per proteggere gli iscritti, in particolare i creatori di contenuti e personaggi pubblici: sarà possibile prevenire gli abusi da parte degli utenti e assicurare conversazioni più sane.

Tra le novità che saranno introdotte sarà possibile bloccare anche altri account collegati al principale, creati per eludere i controlli sulla piattaforma e continuare a infastidire gli iscritti. Collegata alla funzione l'estensione dei filtri per le "parole nascoste": si potranno nascondere le risposte che riportano parole offensive sotto video e video ma anche come commento alle storie. In quel caso i testi filtrati andranno a finire nella cartella delle richieste nascoste. Verranno inserite anche le richieste di messaggi diretti da parte di sconosciuti che contengono truffe o spam.

"Dal lancio della funzione 'parole nascoste' avvenuto lo scorso anno - spiega il social network - , più di un account su cinque ha attivato l'impostazione ottenendo uno strumento efficace per filtrare automaticamente i contenuti offensivi nei commenti e nei messaggi. Stiamo aumentando i suggerimenti agli utenti che li incoraggiano a prendersi una pausa e riflettere prima di scrivere messaggi o commenti che possano essere offensivi".

