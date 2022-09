Novità da TikTok, al via "Now": nuova funzione per condividere foto e video

Intrattenere e far connettere gli utenti invitandoli a catturare con le fotocamere immagini e video quello che sta succedendo in quel preciso momento. Questo l'intento di "Now", nuova funzione di TikTok, tra i social network più utilizzati in tutto il mondo.

Con il nuovo strumento gli utenti della piattaforma social riceveranno ogni giorno una notifica che chiederà loro di girare un video di dieci secondi o scattare una foto da condividere con la community. La funzione sarà disponibile anche in Italia (i test inizieranno nelle prossime settimane) e sarà disponibile sia dall'app principale di TikTok che da quella dedicata, "Now", in arrivo sugli store.

TikTok segue la scia del successo di "BeReal", un'app basata sulla condivisione immediata di scatti e video catturati all'arrivo di una notifica sul cellulare. L'obiettivo è continuare ad assicurare la massima sicurezza e privacy alla community: i creator potranno infatti decidere chi può vedere i loro contenuti e interagirvi ma non solo. Si potranno infatti bloccare altri utenti e scegliere quali commenti tenere visibili sotto i loro contenuti.

Gli iscritti a TikTok con età inferiore ai 16 anni vedranno, per impostazioni predefinita, la condivisione privata su Now e quelli tra i 13 ed i 15 anni potranno ricevere commenti solo dagli amici. Tutti gli under 18 non potranno condividere i contenuti su Esplora. I maggiori di 18 anni, invece, avranno a disposizione impostazioni di condivisione aggiuntive.

"Siamo sempre impegnati a studiare funzionalità - spiega l'azienda - che aiutino la nostra community a creare connessioni autentiche e che arricchiscano l'esperienza d'intrattenimento in app. 'Now' verrà progressivamente distribuita in tutto il mondo nelle prossime settimane - sottolinea TikTok - . Non vediamo l'ora di scoprire come la community ci aiuterà a migliorare, arricchire e ampliarne l'esperienza".

