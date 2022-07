TikTok lancia nuove funzioni: sottotitoli automatici e traduzioni dei video

Nuove funzionalità in vista per TikTok, tra i social network più utilizzati in tutto il mondo. La piattaforma, dopo l'introduzione (lo scorso anno) dei sottotitoli automatici, in modo che i creator di tutto il mondo potessero trascrivere facilmente il parlato dei loro video, generando sottotitoli che rendessero i contenuti più accessibili a tutti, lancia i nuovi strumenti per sottotitoli e traduzioni.

L'obiettivo del social network, come spiegato dalla stessa società, è ridurre ulteriormente le barriere linguistiche e far arrivare contenuti d'intrattenimento globali a un maggior numero di utenti. Gli aggiornamenti supporteranno un gruppo iniziale di lingue, tra cui italiano, inglese, portoghese, tedesco, indonesiano, coreano, mandarino, spagnolo e turco.

Le principali novità di TikTok saranno i sottotitoli automatici: gli utenti avranno a disposizione un'opzione per attivare in modo più semplice i sottotitoli automatici nei video, così come avviene per i creator. Saranno introdotte anche le traduzioni di sottotitoli e le descrizioni dei video, oltre che la traduzione degli sticker di testo. Strumenti che, al momento, sono nelle prime fasi di introduzuione e disponibili solo su una selezione di video.

TikTok prosegue intanto gli sforzi per tutelare i minori: al via infatti il perfezionamento di un sistema di classificazione dei contenuti per impedire al pubblico giovane di vedere video ritenuti inappropriati. Ma non solo: ci saranno nuove funzionalità che consentiranno agli spettatori di personalizzare le sezioni "Per Te" e "Seguiti".

La piattaforma contrassegnerà i filmati che contengono "temi maturi o complessi" a cui assegnerà un "punteggio di maturità". Come il sistema di "rating" già usato per film e videogiochi, la classificazione su TikTok organizzerà i video in base alla "maturità tematica".

