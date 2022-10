In arrivo su TikTok i video live consentiti solo ai maggiorenni

TikTok si arricchisce sempre di nuove funzionalità, spesso legato all'utilizzo da parte dei giovani della piattaforma social. Dal prossimo 23 novembre aumenta a 18 anni l'età richiesta (fino ad ora bastava averne 16) per poter avviare le dirette.

Il social network considerava basso il primo limite d'età in particolare per alcune tipologie di contenuti, per temi particolari e argomenti forti. "Vogliamo che la nostra community sfrutti al meglio le opportunità che il live può offrire - spiega l'azienda - senza compromettere la sicurezza. Gli aggiornamenti riteniamo possano proteggere ulteriormente gli utenti più giovani della nostra community. Abbiamo in programma - annuncia TikTok - di introdurre un nuovo modo per i creatori di scegliere se preferiscono raggiungere solo un pubblico adulto nelle loro dirette".

prima del lancio globale. Alla fine dello scorso mese di settembre Tiktok ha introdotto il tasto "non mi piace" da poter mettere per esprimere il proprio dissenso nei commenti. Rispetto ad altri social, il nuovo tasto non prevede indicazione sul numero di "non mi piace" ricevuti. TikTok aveva iniziato a testare la nuova funzionalità ad aprile,

