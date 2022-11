Novità per Tik Tok, pulsante nell'app per i videogame

Novità in vista per i numerosissimi utenti di TikTok. L'azienda sta studiando la possibilità, come già avviene con Netflix, di entrare nel mondo dei videogame, settore in continua evoluzione.

Secondo la stampa statunitense nella piattaforma amatissima dai teen (ma non solo) sarà incluso un pulsante nell'app per accedere ad un menu dedicato esclusivamente al gaming. Fin dal 2019 la versione cinese del social, Douyin, integra i videogame nel formato "casual", quelli veloci a cui accedere nelle pause di tempo o quando aspetta il bus.

Nel 2027, in base ad alcune previsioni, il mercato del gaming potrà valere oltre 220 miliardi di dollari: un bel balzo in avanti rispetto ai 152 attuali. Due anni fa l'azienda sviluppatrice di TikTok aveva lanciato un negozio digitale dedicato e una divisione interna per la pubblicazione di titoli indipendenti sotto il nome di Pixmain.

"TikTok e i videogame sono fatti l'uno per l'altro: la piattaforma ha dimostrato il suo valore nell'aiutare i consumatori a scoprire cosa è divertente e popolare - ha detto recentemene Assaf Sagy, manager di TikTok - . Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con tutte le società di gaming a livello globale". L'annuncio della nuova funzione potrebbe coincidete con "TikTok Made Me Play It", il primo "evento" di gaming, in progrmma il 2 novembre.

