L'Acr Messina torna alla vittoria, colpo Avellino a Campobasso

Ultimo turno di serie C per il 2021. Si sono giocate oggi (mercoledì 22 dicembre) le gare valide per la ventesima giornata. L'Acr Messina torna alla vittoria e sotto la gestione Ezio Raciti porta via i primi tre punti dall'arrivo del nuovo allenatore. Allo stadio "Scoglio" i giallorossi superano 2-1 la Paganese. Per i siciliani sblocca il punteggio Marginean al minuto 38. A due minuti dal termine i campani acciuffavano il pareggio con Cretella ma in pieno recupero arrivava la zampata vincente di Distefano che consente all'Acr di lasciare l'ultima posizione e di salite a quota 17. Colpo esterno dell'Avellino che vince 3-0 a Campobasso. I biancoverdi di Braglia portano via l'intera posta in palio dalla trasferta molisana grazie alle reti di Maniero, De Francesco e Mastalli. Alle 21 si giocano altre cinque gare: spicca il match tra la capolista Bari e Potenza e la trasferta del Monopoli a Catania.

Il Monterosi ferma il Foggia, bene il Picerno

Il Foggia di Zdenek Zeman non va oltre l'1-1 casalingo contro il Monterosi che sblocca la partita al minuto 60 con Adamo. Al 90' i rossoneri acciuffano il pareggio con Rizzo Pinna e chiudono in dieci per l'espulsione di Petermann. Foggia che sale all'ottavo posto con 29 punti al fianco del Picerno che con il minimo sforzo (decisiva la rete di Gerardi al 32') liquida la pratica Vibonese.

20^ giornata

Acr Messina- Paganese 2-1

Foggia-Monterosi 1-1

Picerno- Vibonese 1-0

Campobasso-Avellino 0-3

Latina-Palermo 1-1

Bari-Potenza (21.00)

Catania-Monopoli (21.00)

Francavilla-Catanzaro (21.00)

Juve Stabia-Fidelis Andria (21.00)

Turris-Taranto (21.00)

Classifica: Bari 41 punti; Avellino 35; Monopoli 34; Turris, Palermo 33; Catanzaro 32; Virtus Francavilla 30; Foggia, Picerno 29; Taranto 27; Juve Stabia, Latina 25; Catania 24; Campobasso, Paganese, Monterosi 21; Acr Messina 17; Potenza, Fidelis Andria 15; Vibonese 14. Foggia 4 punti di penalizzazione, Catania 2 punti di penalizzazione.

