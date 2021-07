F1: incidente Hamilton-Verstappen, l'olandese fuori gara e trasportato al centro medico

Max Verstappen, visibilmente scosso e leggermente zoppicante, è stato accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito di Silvesrtone per verificare le sue condizioni di salute dopo l’incidente dopo la sfida ruota a ruota con il rivale per il Mondiale Lewis Hamilton.

Inglese sul quale i commissari di gara stanno indagando per stabilire le sue responsabilità sull'uscita di pista in curva di Verstappen che con la sua Red Bull è andato a sbattere violentemente contro le barriere distruggendo la sua vettura.

"È un sollievo vedere che Max sia entrato al centro medico con le sue gambe". Così Christian Horner, team principal della Red Bull ai microfoni della Formula 1, rassicura sulle condizioni di Max Verstappen dopo il contatto con Hamilton e lo scontro violento con le barriere. "L'incidente in pista? Hamilton si è infilato all’interno, sa che lì non si fa. Grazie al cielo il nostro pilota non si è infortunato o peggio, ma è stata una manovra molto pericolosa", ha concluso Horner.

