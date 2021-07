F1, Hamilton "re" a Silverstone: vince su Leclerc dopo una super rimonta

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d’Inghilterra. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto l’altra Stella d’Argento di Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton approfitta dell’uscita di Max Verstappen proprio in seguito a un contatto tra la Mercedes dell’inglese e la Red Bull dell’olandese e riapre il Mondiale di Formula 1. Il britannico, penalizzato di 10 secondi per l'incidente con Verstappen (accertamenti in ospedale per lui), chiude in testa la gara di casa precedendo alla bandiera a scacchi la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas.

Ai piedi del podio le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo mentre l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz chiude al 6° posto. A completare la top ten poi, Fernando Alonso con Alpine, Lance Stroll su Aston Martin, Esteban Ocon con la seconda Alpine e Yuki Tsunoda che chiude 10° con l’Alpha Tauri.

"È stata dura, ho dato tutto in questo weekend, sono fiero dei ragazzi che danno il massimo malgrado siamo indietro in campionato. Anche nel mio approccio sapevo di dover essere aggressivo con Verstappen, gli ho lasciato spazio ma al di là della penalità ho continuato a lavorare". Sono queste le parole di Lewis Hamilton, vincitore del GP di Gran Bretagna, a fine gara. "È stata una gara incredibilmente difficile con il pubblico migliore del mondo, sono molto grato ai fan. Spero che tutti possano tornare a casa senza problemi. Non avrei potuto fare tutto questo senza l’impegno di Valtteri e di tutto il team", ha concluso Hamilton.

"Difficile per me godermi questo momento. Ho dato il 200%, ma non è stato sufficiente". Così Charles Leclerc, secondo a fine gara con la Ferrari, commenta il Gp di Gran Bretagna. "Ci aspettavamo di essere competitivi, ma non così tanto. Abbiamo lottato per la vittoria ed è incredibile; con le medie siamo stati velocissimi mentre con le dure un po' meno rispetto a Mercedes, ma siamo stati più forti del solito. Il team sta lavorando in modo incredibile, sono orgoglioso della squadra. È bellissimo fare queste gare perchè dimostra a tutti che stiamo andando nella direzione giusta. Non filerà tutto liscio per arrivare al top ma daremo tutto per riuscirci", ha concluso Leclerc.

