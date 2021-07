F1: Verstappen domina il Gp d'Austria e allunga in classifica, secondo Bottas

Max Verstappen domina il GP d’Austria vincendo la terza gara consecutiva e allungando ancora nel mondiale piloti. L’olandese, infatti, è riuscito a portare la propria Red Bull davanti a tutti precedendo, sotto la bandiera a scacchi, la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris, 3° al traguardo nonostante la penalità di 5 secondi inflitta dai commissari per una manovra irregolare nei primi giri su Sergio Perez.

Ai piedi del podio, invece, Lewis Hamilton con la Mercedes a precedere la Ferrari di Carlos Sainz, 5°, e la Red Bull di Sergio Perez, penalizzato per la doppia manovra scorretta sulla Ferrari di Leclerc. Il monegasco, invece, chiude all’ottavo posto dietro alla McLaren di Daniel Ricciardo ma davanti all’Alpha Tauri di Pierre Gasly e a Fernando Alonso con l’Alpine che chiude la top ten.

"La macchina oggi era irreale, con ogni set di gomme è stato un piacere guidarla. Sono sorpreso, non mi aspettavo andasse così bene la gara e una prestazione di questo tipo è straordinaria. Tutti dicevano che eravamo i favoriti, ma non è mai facile. Quindi giù il cappello e complimenti a tutta la squadra". Così Max Verstappen, vincitore del Gp d’Austria con la Red Bull, a fine gara. "Nella ripartenza ho creato un vantaggio, sapevo che se fossi andato oltre il primo giro avrei potuto fare la mia gara e oggi è stato così. Sentire tutti questi fan è incredibile, è una grande motivazione e ringrazio tutti per essere venuti", ha concluso l’olandese.

