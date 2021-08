F1: in Belgio pole di Verstappen, Russel in prima fila. Male le Ferrari

L’olandese Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gp del Belgio, 12esima prova del Mondiale di Formula 1. A Spa, su una pista bagnata, ha fatto segnare il tempo di 1'59''765, precedendo George Russel su Williams e Lewis Hamilton con la Mercedes. In seconda fila con il britannico partirà Danierl Ricciardo con la McLaren. terza fila per Sebastian Vettel con l’Aston Martin e Pierre Gasly con l’Alpha Tauri. Brutto incidente per Lando Norris.

Per Verstappen si tratta della nona pole in carriera i in Formula 1, ma la vera festa è di Russel, che con la Williams finora aveva sempre stentato anche in qualifica, oltre che in gara, e ha approfittato delle condizioni particolari per mettersi alle spalle quasi tutti i più forti del circus. Lontano dal compagno di squadra, Sergio Perez ha ottenuto il settimo tempo davanti a Valtteri Bottas, che però partirà 13esimo per una penalizzazione. Questo consentirà a Charles Leclerc, escluso dalla Q3, di partire dalla decima posizione in griglia.

La McLaren informa che Lando Norris, dopo l’incidente nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. In particolare sarà sottoposto a radiografia al gomito.

