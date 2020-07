Frattura al braccio per Marquez nel Gp di Jerez, lunedì l'operazione: "Tornerò più forte"

Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nel finale del Gp di Jerez e si è procurato una frattura dell’omero del braccio destro. A confermarlo i dottori della MotoGP, Mir e Charte, dopo gli esami alla clinica mobile sul circuito spagnolo.

«Il pilota resterà in osservazione qualche ora e domani dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l'operazione. L’osso andrà rimesso a posto e ci potrebbe anche essere un problema al nervo radiale: andrà valutato, perché non ne siamo certi» hanno aggiunto i medici. Sui tempi di recupero, invece, Mir e Charte non si sono pronunciati. «È ancora troppo presto per dirlo».

Marquez, fa sapere il team Honda «ha subito la frattura della diafisi dell’omero destro». Il campione del mondo verrà operato martedì all’Ospedale Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir e dalla sua equipe.

"A volte le cose non vanno come previsto, ma la cosa più importante è rialzarsi e andare avanti. Spero via sia piaciuta la rimonta. Ora dovrò sottopormi ad un’operazione per riparare la frattura del mio omero destro. Prometto che tornerò il prima possibile e anche più forte". Lo ha scritto sui social Marc Marquez postando una foto che lo vede con un tutore a protezione della parte destra del braccio e della spalla.

