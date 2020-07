Marquez, operazione all'omero riuscita: si tenta il recupero per Brno

Operazione riuscita, il peggio è stato scongiurato ma sul ritorno in pista bocche cucite anche se sul calendario un cerchio in rosso è stato fatto sul 7 agosto, giorno delle prime libere a Brno. Dopo la terribile caduta di domenica scorsa a Jerez, Marc Marquez è stato operato all’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dal professor Xavier Mir per la frattura all’omero destro: al 27enne di Cervera è stata applicata una placca interna in titanio mentre non c'è stato bisogno di intervenire sul nervo radiale, che più di ogni altra cosa preoccupava in chiave recupero e che per fortuna del fuoriclasse catalano non è stato danneggiato dall’highside di qualche giorno fa.

La Repsol Honda ha fatto sapere che il Cabroncito resterà in ospedale per 48 ore e "il suo obiettivo è tornare il prima possibile in pista" ma quando non si sa ancora anche se un’ipotetica data per il rientro "sarà presto più chiara". Anche Alberto Puig, team manager della HRC, non si è voluto sbilanciare molto a riguardo. "Dobbiamo essere pazienti e vedere come va il recupero di Marc per capire quando potrà tornare", le sue parole. "Per chi corre nel motomondiale c'è purtroppo la possibilità di farsi male e finire sotto i ferri - ha aggiunto - Sfortunatamente stavolta è toccato a Marc".

Puig sottolinea ancora che il sei volte iridato della classe regina "avrà bisogno di un pò di tempo ma siamo felici di come sia andato l’intervento. Il dottor Mir e la sua equipe si sono occupati di tutto sin dalla caduta e hanno effettuato un’operazione che è stata un successo. Questo ci dà tanta motivazione".

Sicuro assente per il secondo appuntamento di domenica a Jerez per il Gran premio di Andalusia, Marquez potrebbe approfittare dei successivi 11 giorni di sosta per provare a tornare in sella a Brno ma con un calendario compresso come quello di quest’anno, con poco tempo per recuperare e gare al caldo, la prudenza potrebbe suggerire di aspettare ancora un pò. L'appuntamento sulla pista ceca non è utopistico ma più realisticamente il Cabroncito potrebbe riprendere la sua corsa al settimo sigillo a Spielberg, sul Red Bull Ring che il 16 e il 23 agosto ospiterà una nuova doppia tappa della MotoGp 2020.

