Novità per TikTok, obiettivo tutelare i minori: vedranno meno contenuti dedicati agli adulti

Novità in vista per TikTok, tra i social network più utilizzati in tutto il mondo. La piattaforma sta proseguendo gli sforzi per tutelare i minori: al via infatti il perfezionamento di un sistema di classificazione dei contenuti per impedire al pubblico giovane di vedere video ritenuti inappropriati. Ma non solo: ci saranno nuove funzionalità che consentiranno agli spettatori di personalizzare le sezioni "Per Te" e "Seguiti".

La piattaforma contrassegnerà i filmati che contengono "temi maturi o complessi" a cui assegnerà un "punteggio di maturità". Come il sistema di "rating" già usato per film e videogiochi, la classificazione su TikTok organizzerà i video in base alla "maturità tematica". La valutazione del video determinerà se gli spettatori di TikTok con età inferiore ai 18 anni possono visualizzarlo o meno, mentre scorrono i loro feed. Non cambierano le Linee guida della community, cambierà invece il modo in cui l'app mostra i post a determinati segmenti di pubblico. Le scene di fantasia ritenute "troppo spaventose o intense per il pubblico più giovane", ad esempio, non verranno visualizzate nelle pagine "Per Te" per i minorenni. Tra le altre novità, TikTok si impegna a diversificare gli argomenti potenzialmente problematici se visualizzati più volte, come le diete, il fitness estremo, la tristezza e ad altri temi legati al benessere. "Stiamo addestrando i sistemi a supportare nuove lingue e a comprendere un maggior numero di culture e contesti - sottolinea l'azienda cinese - . Per i membri della nostra comunità di adolescenti, alcuni contenuti potranno contenere temi maturi o complessi, che possono riflettere esperienze personali o eventi del mondo reale destinati a un pubblico più adulto".

