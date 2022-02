Un'altra donna nel cuore di Totti? Fan e tifosi increduli: "Lui e Ilary Blasi coppia stupenda"

È davvero crisi? Mentre le voci sulla rottura del rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi si rincorrono, l'ex letterina posta sul proprio profilo Instagram un video che però non dà le risposte che i fan della coppia vorrebbero. Nelle immagini Ilary si toglie la mascherina e fa una linguaccia, un gesto che potrebbe nascondere più di un significato, dalla rabbia per il gossip, alla smentita. Le indiscrezioni si alimentano ora dopo ora e adesso si fanno largo anche quelle sulle cause della presunta separazione dopo venti anni d’amore, quasi 17 di matrimonio e tre figli.

Si dice che la crisi sia iniziata da tempo, cioè da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Ma Totti, secondo altre voci che in queste ore fanno il giro del web, avrebbe reso il favore al punto da innamorarsi di un’altra donna. Non ci sono conferme, ma le ragioni della rottura di una delle coppie che fino a poco tempo fa sembrava tra le più affiatate sarebbero queste.

E gli indizi da alcuni mesi non mancano. Basti pensare che il 27 settembre, all’ultima festa di compleanno di Francesco, per i suoi 45 anni Ilary non c’era. Spariti anche i post sui social che li ritraggono amorevolmente insieme.

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi dopo 17 anni di matrimonio e tre figli Il bacio fra Ilary Blasi e Michelle Hunziker Ilary Blasi per un photocall Red carpet per i coniugi Totti Totti con Ilary e le figlie alla partita d’addio L’arrivo alla festa per i 40 anni di Francesco Ilary con una maglietta celebrativa Bacio in campo Francesco Totti e Ilary Blasi escono dall’ospedale con Isabel appena nata I due coniugi a una partita di tennis La maglia “6 unica“ del 10 marzo 2002 dedicata a Ilary e la maglia “6 sempre unica“ di 9 anni dopo Ilary Blasi si prepara al Grande Fratello Vip Ancora Ilary Blasi a una puntata del Grande Fratello Vip

E mentre i bookmaker credono poco alla fine della love story tra Francesco Totti e Ilary Blasi (secondo Oddsdealer.net - fornitore di quote per i bookmaker internazionali - alla fine trionferà l'amore) i tifosi sembrano aver subito il colpo. Sui social una valanga di commenti, ma un po' tutti sperano sia solo una crisi passeggera. Su Instagram Beatrice Mangiavillano commenta la linguaccia della showgirl nella pagina dedicata ai fan: "Ha smentito le fake news sulla presunta crisi". Liliana Cutuli non pensa sia solo gossip: "Purtroppo, tutti i giornali riportano la notizia, per cui a questo punto credo non sia un pettegolezzo. Spero vivamente che non sia vero, sono una coppia bellissima!". Grazia Cavaliere, invece, crede ancora che la notizia sulla rottura non sia vera e lancia un appello a

Ilary: "Ti prego smentisci tutte queste cattive voci su te e Francesco". "Io non ci credo sono pettegolezzi siete una coppia stupenda", le fa eco Cinzia Battisti.

Anche tra i fan di Totti si fatica a credere che la coppia si stia lasciando. "Mamma mia siete una coppia fantastica", scrive Matteo sulla pagina dei fan dell'ex capitano giallorossa. "Io non ci ho mai creduto, non si distrugge una famiglia così bella", aggiunge Patrizia Cortili. Angela invita invece la coppia a riflettere: "Trovate un momento a pensare che non si può distruggere tutto quello che avete costruito. Tutti abbiamo giorni sì e giorni no".

