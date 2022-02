Il bacio di Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker: «Ma siamo solo amici»

Eros Ramazzotti bacia Michelle Hunziker davanti a milioni di telespettatori su Canale5. Un bacio che non è certo passato inosservato, ieri sera, durante la prima puntata dello show Michelle Impossible. Dopo l'addio all'imprenditore Tomaso Trussardi, la Hunziker fa parlare di se anche se i due hanno precisato di essere amici.

Dopo un'ora dall'inizio dello spettacolo, Michelle, sul palco, ha intonato la canzone "Più bella cosa", per poi accogliere l'ex, arrivato invece cantando "Fuoco nel fuoco" ma prima il bacio tra i due. Eros si è avvicinato alla Hunziker e l'ha baciata. "Siamo amici. Siamo qui per coronare quest'amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme", hanno detto. La figlia Aurora, vent'anni, è "la cosa più bella che abbiamo fatto". E sui social la ragazza ha risposto con un tweet.

"La nostra è stata una storia bellissima per cui come si fa a dimenticarla", ha poi detto Ramazzotti dopo avere spiegato al pubblico di essere stato voluto con insistenza da Michelle alla prima del suo spettacolo.

