Amici, Stefano De Martino prende in giro la maestra Celentano: virale il balletto sui social

Stefano De Martino prende in giro la maestra Alessandra Celentano, con un balletto improvvisato e condiviso sul suo profilo Instagram. Video diventato in poche ore virale.

L'ex ballerino del talent show di Maria De Filippi si è lasciato immortalare in un filmato girato dall'amico Stash, iniziando ad improvvisare dei passi di danza sulle note di "Get down on it". Una vera e propria frecciatina alla professoressa Celentano, a poche ore da una nuova puntata del serale. De Martino infatti è uno dei tre giudici di quest'anno.

Accanto al video, il commento di De Martino: "Sotto l’occhio vigile della Celentano".

Una piccola provocazione dopo che nella scorsa puntata del talent show, la maestra di danza classica ha avuto un piccolo battibecco proprio con De Martino. La Celentano infatti gli ha detto, senza mezzi termini, "di aver fatto bene a cambiare mestiere" (passando a quello del presentatore) visto che per lei non è mai stato un eccellente professionista.

