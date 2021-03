Belen e l'ex marito De Martino: "Mio figlio Santiago aveva capito che con Stefano non andava"

E' una Belen commossa quella apparsa ieri a Domenica in. Intervistata da Mara Venier, la showgirl argentina si è raccontata. Incinta di sei mesi una bambina, che chiamerà Luna Marie, figlia del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, Belen ha anche parlato del suo matrimonio fallito con il ballerino De Martino: "Mio figlio Santiago aveva capito che con Stefano non andava”.

“I bambini si rendono conto quando i genitori ce la mettono tutta - ha detto la Rodriguez -. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Mi ricordo che Santiago bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘Mamma non ti preoccupare, me ne occupo io‘. Ci ho riprovato con Stefano, ma vedevo che non funzionava".

Santiago ha pure capito che invece Spinalbese era l’uomo giusto per lei: “Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: ‘Questa persona è giusta'. E io mi sono fidata di lui”.

© Riproduzione riservata