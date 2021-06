In California 17enne affronta un orso per salvare i suoi cani: il video è virale

Nel Sud della California una ragazza di 17 anni ha respinto a mani nude un orso bruno che stava entrando nel giardino di casa: un gesto istintivo per salvare i suoi cani che si erano scagliati contro l’esemplare di plantigrado, una mamma insieme ai suoi cuccioli.

L’incontro inatteso quanto pericoloso è stato registrato dalla telecamera di videosorveglianza dell’abitazione di Hailey Morinico - questo il nome della coraggiosa teenager - e il video è diventato rapidamente virale sui social.

È successo a Bradbury, a Nord-Est di Los Angeles, dove ha casa la giovane 'eroina' di questo salvataggio ad alto rischio.

Hailey stava facendo giardinaggio con la madre nel cortile della loro proprietà, quando all’improvviso una femmina orso, della specie nera americana, camminava sul muretto di recinzione della casa, seguita dai suoi due cuccioli.

Un’intrusione subito avvertita dai cani della famiglia Morinico che si sono messi ad abbaiare all’orso. Mentre gli orsacchiotti fuggivano, la madre per proteggerli ha sferzato zampate ai cani per tenerli a debita distanza dai suoi pargoletti.

Ad un certo punto è sembrata anche riuscire ad acciuffare uno dei cagnetti.

«Sono accorsa per vedere perchè abbaiavano: non era ad un altro cane ma bensì ad un orso. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata spingere l’orso e ha funzionato» ha raccontato Hailey alla Tv locale KTLA. In bilico sul muretto l’orsa è caduta all’esterno del giardino e, con i suoi cuccioli che si erano già allontanati, è subito scappata. La ragazza, che si ritrova con un dito slogato, ha realizzato solo dopo il pericolo che ha corso. «Non fate come me, potrebbe finire in tutt'altro modo!» ha sorriso Hailey.

Dallo studio delle riprese video, un esperto di fauna selvatica ha valutato che l’orsa avere un peso di circa 75 chili; suoi cuccioli invece avevano soli pochi mesi di vita.

